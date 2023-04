D2 ACFF: Un triplé pour Leite, de retour en grâce

Si les puristes ont à cœur de différencier un triplé, du hat-trick, ou comme on dit chez nous, le coup du chapeau, c’est parce que pour ces deux derniers, les caractéristiques et les critères que pour y parvenir sont bien précis. Tout d’abord, les trois buts doivent avoir été inscrits, bien entendu par le même joueur, mais surtout lors de la même mi-temps, le tout sans qu’aucun autre but ne soit inscrit tant par un coéquipier que par un adversaire. Un événement assez rare donc dans une rencontre de football, mais un exploit que Keeliane Leite, l’attaquant de la RUTB sera parvenu à réaliser ce dimanche à Solières. "C’est la première fois que cela m’arrive depuis que je suis en Belgique. Ces trois buts font vraiment plaisir, car tout d’abord ils nous ont conduits à la victoire et aux trois points, indispensables dans la course à la montée. Mais plus personnellement, ces trois buts me font du bien aussi et me donnent pas mal de confiance au moment d’aborder la dernière ligne droite du championnat et ces trois finales que nous devons encore gagner pour monter."