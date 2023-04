Braine refuse de tomber dans le fatalisme

Avril 2023, le clan des Castors aimerait que l’histoire se répète, mais en inversant les rôles. Braine, second de la phase classique, vient de perdre la première manche à domicile (60-77). Ce mercredi soir (20 h), à Malines, si on s’en tient au scénario 2022, les Brainoises vont donc terrasser leurs hôtes et samedi, elles soulèveront le trophée sur le parquet du Winketkaai. Cela, c’est sur papier bien évidemment. Parce que sur le terrain, il pourrait en être tout autre. La supériorité affichée par les Malinoises samedi à Braine nous laisse penser que la trame de cette finale pourrait déjà être clôturée ce mercredi. Les Brainoises sont au pied du mur. Une nouvelle défaite et c’est Malines, le tenant du titre, qui inscrira à nouveau son nom au palmarès. "On ne doit pas tomber dans le fatalisme, tempère le coach brainois. Je veux penser qu’on a encore un pouvoir de décision et qu’on peut augmenter notre niveau."

Dominé en vitesse et en puissance, Braine a connu un remake de la finale de la Coupe de Belgique samedi soir. Il a pourtant prouvé, que ce soit en Coupe, lors d’un duel en championnat où il a vaincu ou encore lors de cette première manche de la finale des play-off, qu’il peut rivaliser à certains moments avec une équipe malinoise trop dépendante de son cinq de base. Une seule condition est toutefois requise pour espérer l’emporter : tout donner durant quarante minutes. "On doit effectivement éviter de courir après le score, confirme Frédéric Dusart. Samedi, on a déroulé le tapis rouge en début de rencontre en offrant sur un plateau à Malines les trois ou quatre premières actions. Du coup, on a rapidement compté un retard de 10 points. Or, c’est énergivore de courir après le score. On a trop respecté l’adversaire dans le premier quart temps. Dès l’entame, on doit être en confiance et forcer Malines à jouer sur un demi-terrain."

Éviter les pertes de balle et contrôler le tempo

Et éviter d’offrir des ballons à des Malinoises qui sanctionnent la moindre erreur (20 points marqués samedi sur pertes de balle pour seulement 13 du côté brainois). "On doit aussi accélérer le jeu et les endormir. Pour gagner, il faut que le tempo soit contrôlé par nous", souligne le stratège français.

Les Brainoises savent le faire. Elles l’ont démontré en EuroCup et elles l’ont déjà démontré face à Malines. Alors pourquoi pas ce mercredi soir ?