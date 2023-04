Après avoir atteint le tour final sur le fil, les joueurs du Ronvau prolongeront de nouveau leur saison à Huppaye. "C’était un chouette match avec de l’intensité, du physique et du football, indique Jean Paul Dos Santos (T1). Mélin est mieux rentré dedans mais nous avons petit à petit fait jeu égal et on a mieux terminé la première mi-temps. Je n’ai fait aucun changement, seulement donné quelques indications à mes joueurs qui ont été incroyables et solidaires jusqu’au bout."

Dès la reprise, Schumacker exploitait un mauvais dégagement du gardien avant de le lober. Dans la foulée, Delikus doublait la mise mais la réaction mélinoise venait des pieds de Tits qui réduisait l’écart avant que Brieven envoie les locaux à la prolongation. Après avoir un peu marqué le pas physiquement, Ronvau émergeait finalement avec la complicité de Draye qui déviait l’envoi de Schumacker dans son but. "On a eu une bonne réaction à 0-2 et on avait une meilleure condition sur la fin, mais on a commis trop d’erreurs individuelles et on leur donne un troisième cadeau, déplore Benoit Lamine (T1). On n’avait pas pour objectif de monter mais on avait envie de passer un tour. C’est donc une grosse déception car on n’est pas battu par plus fort et on leur a offert la victoire sur un plateau."

MELIN : Draye, Bernard, Brieven, Allard (73’ Varvennes), Vanderstichelen, Luy, Suarez (58’ Pynebrouck), Despeghel, Belguenani (73’ Tits), Salmon, Quintin (58’ Carlier).

RONVAU : Dos Santos, Fita (81’ Vanval), Vandamme, Verrept, Delikus, Leroy, Schumacker, Courtejoie, Focant, Jacoby (61’ Saraiva), Makena.

Buts: Schumacker (0-1, 50'), Delikus (0-2, 54'), Luy (1-2, 75'), Brieven (2-2, 90'), Schumacker (2-3, 97').