P2B : Saintes attire un ancien joueur pro passé par Charleroi et actif actuellement… à Tubize-Braine

Le mercato de Saintes n’en finit plus de surprendre. En lice dans le tour final de P2B, le club renforce encore et toujours son noyau pour l’année prochaine avec un transfert de haut vol en provenance de Tubize-Braine. Naïm Aarab, défenseur central de la RU Tubize-Braine, sera Saintois la saison prochaine. Le cadre tubizien de 35 ans devient donc le septième transfert du club et viendra apporter toute son expérience défensive au service de l’équipe.