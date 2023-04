Doublé coupe-championnat raté, match de la peur en vue, tours finaux et titres… Le débrief’ du week-end sportif en BW

Perwez menait 2-0 en finale de la Coupe du Brabant mais s’est fait remonter puis dépasser par Auderghem, laissant ainsi filer l’opportunité de réaliser le doublé coupe-championnat.

Foot - D3A ACFF

Jodoigne a subi la loi de Monceau, 3-5, et se met en difficulté dans la lutte pour le maintien. Et pour cause, face à Braine - qui a battu Gosselies 0-1 - le match sera archi-décisif. Malheur au vaincu en vue!

Foot - Tours finaux P3

Huppaye a pris la mesure de Mont-Saint-Guibert, 2-1, pendant que Ronvau allait s’offrir le scalp de Mélin, 2-3. Les deux vainqueurs se retrouveront donc en finale du tour final de P3D. Le lauréat de ce duel gagnera le droit de poursuivre le tour final face aux vainqueurs des tours finaux des autres séries.

En P3B, Waterloo B est venu à bout de Ganshoren B au bout du suspense et des prolongations (3-2). Ittre, pour sa part, a été défait par l’Olympic Anderlecht, 2-1, et voit son rêve de montée être stoppé net.

Basket - TDW1

Les Castors Braine ont été bousculé par Kangoeroes Malines, en première manche de la finale des play-off de TDW1. Score : 60-77. Autrement dit, les Malinoises se rapprochent (déjà) du titre.

Basket - P3C

Dylois Wavre a battu Braine-le-Château 81-98 et est sacré champion en P3C messieurs. Le club maca évoluera donc en P2 la saison prochaine.

Handball - LFH1 Dames

Les joueuses du Wash ont décroché le titre de championnes en D1 LFH, dimanche soir. Elles se sont imposées 23-15 devant Villers, pour confirmer leur domination sur ce championnat. Elles joueront en D2 l’an prochain.