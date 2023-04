Un départ de nuit, la pluie, une traversée de Paris aux petites heures, bref, une expérience unique. "C’est certain que le corps trinque. Mais personnellement, je m’étais préparée à tout cela. Voilà des mois que j’ai axé ma préparation pour réaliser ces 300 bornes, confie Blanche. Quant à la pluie, on le savait depuis quelques jours, et on a eu la confirmation la veille… Au final, on a eu 100 kilomètres de pluie assez soutenue, mais voilà, on s’est habillé en conséquence et une fois 11 heures, le samedi matin, elle a disparu, on a pu se changer et terminer au sec !"

Durant un effort aussi long, il faut du mental. "Je craignais la fatigue de nuit, mais finalement, cela a été. Philippe a eu un peu plus de mal lors de la traversée de Paris. Cette traversée ne restera pas gravée dans ma mémoire au rayon des bons souvenirs. Beaucoup de fêtards à l’attitude pas très agréable, de nombreux feux rouges et donc une moyenne qui baisse, des changements de rythme, et on n’avance pas, du côté de Montmartre, des SDF et des ivrognes un peu partout, et puis… des rats à tel point que parfois, il était difficile de se frayer un passage ! Mais pour le reste, je retiens les frissons lorsque j’ai vu le panneau Chantilly 8 kilomètres, qui annonçait la fin du périple. Quelles sensations même si, par contre, passer la ligne n’a pas été plus émotionnel que cela."

Reste à présent à récupérer. "Les jambes font un peu mal, le corps est douloureux, mais là, je me motive pour une belle saison VTT où je vais m’attaquer chaque fois aux plus longues distances."