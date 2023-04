D3A ACFF: Braine-Jodoigne, le derby qu’il faudra gagner

Dimanche, Braine et Jodoigne se rencontrent. Le gagnant sera sauvé alors que le perdant sera descendant si dans le même temps Couvin et Saint-Ghislain l’emportent, ce qui est envisageable vu que les deux équipes jouent à domicile contre Aische et Symphorinois qui peuvent terminer leur saison en roue libre. Aische n’a effectivement plus rien à gagner ni à perdre en cette fin de saison alors que Symphorinois est qualifié pour le tour final et pourrait faire tourner son effectif chez son… voisin.

Un match nul pourrait arranger et sauver les deux équipes si Couvin ET Saint-Ghislain sont battus. Il ne pourrait arranger que Braine – qui laisserait Jodoigne derrière lui – si Couvin et Saint-Ghislain venaient à l’emporter.

Si ce cas de figure venait à se présenter, Jodoigne se retrouverait descendant direct. Braine et Saint-Ghislain se retrouveraient à égalité de points et de victoires sur le siège de barragiste mais Braine se sauverait grâce à un meilleur goal-average qui est actuellement largement en sa faveur (-4 pour -18 à Saint-Ghislain). Les choses sont claires et pour ne pas devoir calculer, Braine et Jodoigne savent ce qu’ils doivent faire: battre leur voisin.

Ce qu’on en pense à Braine et à Jodoigne

Baras: "Une finale à ne pas perdre contre Jodoigne"

Braine a fourni le service minimum en s’imposant 0-1 à Gosselies. "Quand on apprend que l’adversaire va aligner 6-7 jeunes et qu’on n’est pas fort en confiance, on sait que ce sera un match spécial, indique Bruno Baras. Mais même s’ils nous ont aidés à marquer le goal et assez rapidement, que notre gardien effectue 2-3 arrêts dont un déterminant en première mi-temps, et que ce n’était pas notre meilleure prestation, on s’en fiche car le plus important était de gagner."

L’attaquant se trouvait à la bonne place au bon moment pour offrir ce précieux succès à son équipe. "On aura manqué de réalisme cette saison mais on a eu des circonstances offensives car j’étais blessé au début, ça n’a pas marché avec Kudimbala tandis que Coulibaly a eu dur avant d’éclater puis de se blesser à son tour. Pour moi, même si c’est difficile au niveau du temps de jeu, j’ai essayé de revenir avec une bonne mentalité et je suis allé disputer quelques matches en P2. Mais je serai là pour le club jusqu’au bout et ça me fait du bien d’avoir marqué mon premier but même si on est déjà en fin de championnat."

La victoire de samedi a permis aux Jaune et Bleu de se donner de l’air à une journée de la fin mais ils ne comptent qu’un point d’avance sur Jodoigne, qu’il accueillera ce dimanche, et Couvin qui occupe la place de barragiste. "Jodoigne se trouve aussi dans une position délicate et ce sera une finale à ne pas perdre. Et je ne m’avance pas trop car il y a eu tellement de matches qu’on méritait de gagner mais où l’on a joué de malchance et/ou manqué de réalisme. Espérons seulement que Braine restera en D3 car ce serait une grosse déception de descendre vu l’équipe qu’on a et les ambitions du club. Il faudra bien défendre et marquer nos occasions dans ce dernier match, mais surtout éviter de calculer car c’est le meilleur moyen pour que les choses se passent mal."

Congosto veut quitter Jodoigne sur une note positive

Une claque. Et celle-là, elle tombe mal. Battu 3-5 par Monceau, Jodoigne a perdu le match qu’il ne fallait pas perdre. "Vu la physionomie de la rencontre et la manière dont on a joué, on ne méritait pas ça, raconte Alejandro Congosto. On savait l’importance du match et on ne peut pas dire que Jodoigne a mal joué mais le résultat est là." Et il n’est pas bon, avec les conséquences que l’on sait et un prochain match à Braine qui sera capital. "On fait durer le suspense. Nous sommes au pied du mur mais cela fait un petit temps que c’est le cas. Si je suis inquiet ? Pas vraiment car si on respecte tout le monde, on ne doit avoir peur de personne. Jodoigne est son seul adversaire on va jouer notre saison sur un match et c’est un cas de figure qui résume notre saison. C’est dommage quand je vois les efforts fournis par le club. Maintenant, notre saison va se jouer sur 90’ mais on a notre sort entre les mains."

Alejandro ne se dit pas stressé. "Perso, je jouerai comme à l’habitude. Et l’équipe est capable de le faire comme elle l’a déjà très bien fait lors de matches importants."

Le match sera d’autant plus particulier que ce sera son dernier pour Jodoigne. "J’ai d’autres projets, dont un voyage, et je ne serai plus Jodoignois la saison prochaine. Je compte bien prendre un maximum de plaisir. J’ai connu Jodoigne en P1 pendant deux saisons puis la montée en D3. Ce serait triste pour le club de redescendre. Maintenant, si on en est là, c’est qu’il y a des raisons mais quand je vois que l’on compte 31 points dans une série très relevée, ce n’est pas honteux et il nous reste à bien terminer le championnat."