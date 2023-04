Alain Baugniet fait un pas de côté

Il y a un peu plus d’un mois, Alain Baugniet avait accepté de prolonger sa collaboration avec la nationale 3 de Limal/Ottignies la saison prochaine. La semaine dernière, il est revenu sur cette décision: "J’ai changé d’avis. Après mûre réflexion, j’ai estimé qu’il était préférable que l’équipe ait un nouvel entraîneur. Cela fait longtemps que je suis à la tête de cette équipe. J’entraîne certaines joueuses depuis plus de dix ans. Il est temps pour moi et pour les joueuses de passer à autre chose."