200 participants pour les Cyclo Nivellois

Ce sont 200 cyclistes qui se sont élancés sur les quatre parcours route et le Gravel. "Les retours sont bons, les participants ont visiblement apprécié nos tracés et puis, tout s’est parfaitement déroulé, sans oublier le bar qui a bien tourné en fin de sortie. De quoi permettre une petite rentrée bien utile pour les caisses du club. Cela permettra de financer de prochaines activités. Si ce brevet est l’unique organisation sur l’année, nous proposons aussi des sorties avec les membres du club. On va à la mer, mais aussi à l’étranger. Normandie, Alsace… Cette année, nous irons en Forêt noire pour quatre journées à l’Ascension. On en profite pour rouler lors de ce déplacement. Le club participera aux frais grâce à l’organisation."

Du côté de la FFBC (Fédération Francophone Belge de Cyclotourisme), Philippe Collart était lui aussi ravi. "Cette organisation sous l’égide de la FFBC se veut avant tout de loisir et permet à tout un chacun de s’adonner au vélo dominical grâce aux différentes distances proposées. Pas besoin d’être un champion pour pédaler afin de se ressourcer d’une semaine éprouvante."