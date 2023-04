Vainqueur de Perwez en finale de la Coupe, Auderghem succède à Lasne-Ohain et s’offre le doublé

Devant une belle assistance d’environ 400 personnes et une tribune principale des Boscailles quasiment remplie, les Bruxellois ont pu compter sur une vague de supporters qui n’a cessé de se faire entendre durant toute la partie pour s’offrir un doublé historique sous la forme d’une spectaculaire remontada. "Nous sommes menés 0-2 par une équipe de Perwez étincelante mais l’esprit de groupe et la solidarité ont fait la différence pour parvenir à inscrire trois buts à la meilleure défense de P1. C’est vraiment incroyable car nous sommes venus ici sans pression et même si la première période ne fut pas bonne, la seconde était à notre avantage. Cette équipe d’Auderghem m’aura fait vivre des émotions tellement intenses et je n’oublierai jamais mon passage dans ce club", s’extasiait le capitaine et dernier rempart Sébastien Van Den Eynde.

Propulsé T1 fin janvier suite au départ de Jean-Claude Delmoitié, Fabio Magnoni ne pouvait rêver d’une fin de saison aussi exceptionnelle. Ces deux titres ont été le fruit de nombreux mois de travail et d’investissement. "Cela fait de longues années que j’entraîne mais ce sont les plus belles émotions de ma carrière de coach avec deux titres décrochés en une semaine. Nous avons renversé une situation compromise face au grand champion de la P1 et cela prouve la mentalité incroyable présente dans le groupe. Les joueurs avaient vraiment à cœur de prouver qu’ils ont tous de la valeur et je suis vraiment fier de tout le monde."

Dans le camp des perdants, le buteur perwézien et futur joueur d’Auderghem la saison prochaine Anthony Benazzi avait du mal à expliquer la fin de rencontre catastrophique des siens. "Je pense que nous nous sommes crus trop beaux trop vite et Auderghem a prouvé qu’il avait de la ressource. Nous avions tout en mains pour l’emporter, on fait le break tôt en seconde mi-temps mais clairement, dès que les Bruxellois ont réduit le score, on a senti qu’ils sont passés devant physiquement et mentalement. Nous sommes cinq de Perwez à avoir signé à Auderghem la saison prochaine et nous avions tous vraiment envie de bien prester et de remporter cette finale mais c’est le football et félicitations à l’équipe adverse pour cette victoire."

La finale

Auderghem – Perwez 3-2

Arbitre: Eddy Swiggers

Cartes jaunes: Hervera Rey, Verdeyen, Eckelmans-Berkes, Gérard, Porton, Larotonda, Vanhole.

Carte rouge: Gérard (70', rouge directe)

Buts: Gajanovic (0-1, 0-2, 15' et 60'), Porton (1-2, 65'), Hammas (2-2, 68'), Agorakis (3-2, 85')

AUDERGHEM: Van Den Eynde, Avramovic, Eckelmans-Berkes, Hammas, Martinez (90' Ingannamorte), Termini (88' Vanhole), Porton (70' Kuci), Raddas, Agorakis, Vanden Hove (75' Maiga), Hassevoet.

PERWEZ: Pletinckx, Verdeyen, Gérard, Vanderhaegen, Larotonda, Hervera Rey, Salles, Benazzi (77' Siroux), Gajanovic, Lambert, Van Malderghem (60' Leblois).

Ce sont les futurs pensionnaires de D3 qui démarrent le mieux la rencontre. Solides dans le milieu du jeu et sûrs d’eux derrière, les Rouge et Blanc monopolisent le cuir et c’est un Gajanovic opportuniste qui ouvre le score au quart d’heure. Les Perwéziens poussent et Benazzi se crée deux belles possibilités au cours d’une première période qu’ils dominent de la tête et des épaules.

Les Bruxellois sont plus entreprenants après la pause et mettent enfin le nez à la fenêtre sans pour autant menacer Pletinckx. À l’heure de jeu, une magnifique sortie de balle perwézienne permet à Salles de servir un Benazzi qui croque sa frappe avant que Gajanovic, quelques instants plus tard, ne pense faire le break d’une frappe limpide à l’extérieur du rectangle (0-2).

C'était sans compter sur l’abnégation des champions de P2 puisque Porton réduit l’écart à la 65e d’un joli coup de tête avant que Hammas ne rétablisse l’égalité d’une frappe imparable des 25 mètres.

À la 70e, Gérard est exclu et Perwez doit finir le match en infériorité numérique. Le vent a tourné et Auderghem s’offre la victoire à cinq minutes du terme sur ce centre de Maiga dévié de la tête par Agorakis (3-2).