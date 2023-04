Trois points mais c’est tout pour Braine: "On ne va que retenir que le résultat"

Par la suite, les visiteurs se créeront l’une ou l’autre possibilité. La plus franche est à mettre à l’actif d’un ancien Gosselien, Lella, à la reprise. Sur un corner de Wallaert, le défenseur central place un coup de tête qui file juste à côté.

Avec la rétrogradation en P1, Steve Pischedda, l’entraîneur des Casseroles, a pu lancer quelques jeunes pour un test concluant. Comme pour Braine, les occasions n’ont certes pas été très nombreuses, la première survenant à la 41e avec Mayence.

Mais en deuxième période, Gosselies et sa classe biberon ont passé une bonne partie du temps dans la moitié du terrain adverse. À la suite d’un corner, Kabuyi aurait pu égaliser, mais sa frappe n’a pas trouvé le cadre. Avec ce résultat, le CS Brainois est en bonne voie pour se maintenir en D3.

Olivier Suray n’a pas vraiment apprécié la prestation de ses protégés: "On ne va que retenir que le résultat, confirme le coach brainois. Je sais qu’il y a le stress vu notre situation et l’état du terrain qui n’aide pas, mais nous n’avons pas été bons du tout. En deuxième mi-temps, Gosselies nous a même donné une leçon de possession de balle. On a eu de la chance que l’égalisation ne tombe pas. De notre côté, on a pu se créer deux ou trois occasions, mais il nous en faut toujours quinze pour mettre un but. Avec cette victoire, on garde néanmoins notre situation en main avant de recevoir Jodoigne dimanche prochain."

Arbitre: M. Beluffi.

Carte jaune: Pingaut.

But: Baras (0-1, 25e).

GOSSELIES: Labarre, Pingault, Butera, Soudant (61e Alestra), Bennekens, Adam, Santinelli (61e Ngangueu), Van Haesbroeck, Laloux, Mayence (46e Scivoli), Kabuyi.

CS BRAINOIS: Mwaso, Baras (61e Derwa), Campitelli, Samutondo, Buscema, Lella, Lo Giudice (77e Merchier), Willaert, Wallaert, Duga, Kumba (65e Sylla).