Buts: Beltran (1-0, 46'), Baanan (2-0, 51'), De Longueville (2-1, 84').

Cette formation bruxelloise ne réussit décidément pas aux Ittrois qui sont à nouveau tombés dans le piège. "C’était un mauvais match des deux côtés, certainement dû à la pression, mais on ne peut rien revendiquer quand on se réveille à un quart d’heure de la fin, souffle le T1 visiteur, Gaëtan Sempoux. Je n’ai pas reconnu mon équipe en première mi-temps car on procédait aussi par longs ballons, et il y avait plus d’envie en face."

La reprise fut fatale à Ittre. "Notre gardien relâche un ballon et leur attaquant suit bien. Directement après, on se trouve une deuxième fois derrière et on est obligé de courir derrière le score. On passait au-dessus en allant à la prolongation car ils étaient cuits mais notre sursaut d’orgueil fut trop tardif. C’est une déception pour tout le monde, surtout pour les joueurs qui ne se sont pas reconnus, et ça ne pardonne pas dans une compétition à élimination directe."