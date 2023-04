Waterloo a eu chaud, mais Waterloo l’a fait ! C’est sans aucun doute le sentiment qui devait habiter l’ensemble des Waterlootois à l’issue d’une rencontre assez folle et pleine de rebondissements, mais qui avait pourtant bien mal débuté pour les locaux.

En effet, alors que les débats étaient équilibrés lors du premier quart d’heure, c’est grâce à une frappe magistrale, venue de nulle part, que les Bruxellois ouvriront le score, par l’entremise de leur médian Taïbi. Si ce but aura le don de réveiller Waterloo, qui ne tardera pas à réagir en se créant plusieurs opportunités franches pour égaliser, les attaquants se montrèrent cependant peu inspirés dans le dernier geste.

Ce sont donc des Waterlootois qui galvauderont occasions sur occasions tant en fin de première mi-temps, que tout au long de la seconde période, face à des joueurs de Ganshoren, qui de leur côté n’inquiéteront jamais Pérignon. Mais les locaux trouveront finalement l’ouverture en toute fin de rencontre, grâce Boudersa, qui aura parfaitement suivi une frappe de Dieluvua, une nouvelle fois repoussée par le gardien de Ganshoren. Une égalisation qui offrira trente minutes supplémentaires à Waterloo. Une occasion qu’ils saisiront à pleines mains, puisque durant les quinze premières minutes de la prolongation, les hommes de José Ngoyi inscriront deux buts, l’un sur coup franc par Gandibleux et l’autre par Dieluvua, qui finira enfin par inscrire son but de l’après-midi.

La réduction du score à cinq minutes du terme ne changera plus rien, Waterloo B ira bien en final du tour final de P3B contre l’Olympic Anderlecht le week-end prochain. De quoi rendre le coach Waterlootois, José Ngoyi, très fiers de ses hommes. "On savait que ce serait une rencontre très difficile, face à une équipe de Ganshoren qui nous avait déjà causé pas mal de soucis cette saison. Mais mes joueurs, même dans l’adversité et face à ce ballon qui ne rentrait pas pendant plus de 85 minutes, sont tout de même parvenus à y croire jusqu’au bout et à renverser la situation. Je suis le plus fier des coaches ce soir, on est allé chercher cette victoire avec les tripes, et nous n’avons jamais douté. Vivement la semaine prochaine maintenant !"

Arbitre: Jouda P.

Cartes jaunes: Taïbi, Garcie, Tydgat

Carte rouge: Karvelis (90’)

Buts: Taïbi (0-1, 17'), Boudersa (1-1, 87'), Gandibleux (2-1, 105'), Dieluvua (3-1, 107'), Deletrez (3-2, 125')

WATERLOO B: Pérignon, Kaputula, Boudersa, Pilder, Tondeur K, Tondeur L, Gandibleux, Mambo, Bailly (70' Bangu), Dieluvua, Radoncic (76' Garcie)

GANSHOREN B: Bellante, Caestecker, Methasani, Capidis, Asamoah, Araar, Karvelis (75' Caglan), Deletrez, Kitoko, Tydgat, Taïbi (45' Al Kaisim).