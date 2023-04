P3D : Huppaye a retrouvé son mental d’acier

Mais Mont-Saint-Guibert ne parvint pas à réaliser le break même si, lui aussi, aurait dû bénéficier d’un penalty pour une faute de Mouteau sur Génicot. Comme en première période, le but tombait dans l’autre camp et Ruth égalisait en déviation sur un coup-franc de Dethinne.

Alors qu’ils auraient pu se retrouver à neuf pour une deuxième jaune non brandie envers Jaspart par un trio arbitral peu à son affaire durant cent vingt minutes et dans les deux sens, les Huppaytois pouvaient compter sur deux ou trois arrêts de Mouteau avant de forcer un penalty provoqué par Ruth que transforma Pierard pour assurer la qualification. "On avait insisté à la mi-temps sur les ressources que l’on possède dans ce genre de match et on a vraiment retrouvé cet esprit huppaytois qu’on n’a pas toujours eu cette saison, note le coach Marc Warnant. On n’était peut-être pas plus fort mais on a compensé par le cœur et la hargne, on a déjà fait mieux que l’année passée en passant un tour, et on peut encore faire de bonnes choses avec cette mentalité."

Les Guibertins ont loupé le coche

La saison de Mont-Saint-Guibert, qui peut s’en mordre les doigts, est terminée. "Au lieu de plier la rencontre, on est tombé de leur jeu fait de duels et de longs ballons alors qu’on sait mieux jouer au foot que ça, analyse le T1 Gaël Vanderbrugge. On savait aussi qu’il fallait se méfier des phases arrêtées mais on prend ce bête coup-franc puis il y a ce penalty surprenant. On partait dans l’optique de jouer la montée d’autant qu’on aurait évolué deux fois à domicile, il s’agit donc d’une grosse déception."