Les Waterlootoises sont championnes en D1 LFH

Ce seizième succès en autant de rencontres permet aux Waterlootoises, qui ont survolé le championnat, de rejoindre la Division 2. "Gagner tous nos matches est assez rare à ce niveau-là et on va essayer de réussir un 18/18 puisqu’il nous reste deux rencontres à disputer. On est en tout cas très heureux car il s’agit de l’aboutissement de deux ans de travail et on l’a fait avec un ancrage régional puisqu’on aligne des filles du BW et de Bruxelles. Mais, on est encore nulle part et le vrai travail commence maintenant."

Nous reviendrons sur ce titre dans une prochaine édition.