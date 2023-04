Quarts temps: 29-7, 15-16, 21-12, 13-16.

NIVELLES: Hennuy 10, Roland 6, Dahmouch 0, Kennoun 4, Tursugian 18, Minetti 0, Martinez 2, Bizet 0, Ndozi Miala 11.

L’avenir en R2 de Nivelles se jouait ce week-end. Et après la première période, les Nivellois étaient complètement largués (44-23). Mais malgré ce revers, compte tenu des autres résultats, les Nivellois sont désormais complètement rassurés, ils seront encore en R2 la saison prochaine. "Effectivement et c’est une bonne chose pour nous car nous aurons le temps de créer une équipe forte, commente le coach nivellois Teodoris Alexandridis. Pour ma part, je continuerai à Nivelles. Je remercie vivement le comité du club qui me renouvelle sa confiance, surtout que nous avons connu des périodes difficiles."

En ce qui concerne le match, le coach de Nivelles n’avait pas trop de commentaires à faire d’autant plus qu’il lui manquait quatre joueurs de base. "N ous savions que ce serait difficile et nous avons très mal commencé la première période, regrette le coach nivellois. J’étais très en colère sur mes joueurs car ils ont affiché une mauvaise mentalité au cours de cette première période avec beaucoup de mauvaises décisions en attaque. Après nous être adaptés, nous avons mieux joué, mais le match était déjà terminé. Il nous reste encore un match à domicile et nous voulons terminer cette saison difficile par une victoire."

Rendez-vous dimanche prochain à 15h à la Dodaine pour l’ultime confrontation contre Maffle.