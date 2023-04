Quarts temps: 15-17, 16-12, 18-4, 13-10.

OTTIGNIES (7x3, 5/10 LF, 19 ftes): Gilis 0, Wauthier 2, VAN TICHELEN 4, Beckers 10 (1x3), SNACKAERT 7 (1x3), DEMOLDER 2, Balza 6 (2x3), Halloy 0, CORDI 4, Leroy A. 0, LEROY S. 8 (2x3).

Avec six petits paniers en seconde mi-temps (démarrée 31-29), l’attaque ottintoise est restée quasi muette et a précipité la défaite brabançonne en terre namuroise. Sarah Dochez reconnaît la domination et la mainmise de Natoye: "En première mi-temps, on jouait pas mal même si les arbitres sifflaient énormément contre nous. On a pensé alors que la rencontre tournerait en notre faveur les vingt dernières minutes mais c’est tout le contraire qui s’est produit. On a forcé en attaque, on a perdu notre fluidité offensive et dans le même temps, Natoye a pris le dessus physiquement. Au troisième quart, on ne marque que 4 points. On a su à ce moment-là que ça allait être difficile de revenir. On n’a plus réussi à réagir et à hausser le temps comme en première mi-temps. On a pris des coups sans broncher. Natoye n’est pas troisième pour rien. Au vu du match, notre défaite est logique."

Le Rebond a une dernière rencontre (dimanche prochain aux Coquerées face à Arlon) pour conforter sa sixième place et son très beau championnat.