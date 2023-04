Quarts temps: 15-16, 14-32, 20-17, 27-24.

BC GENAPPE LOTHIER: Zappulla 15, Makadi Massengo 10, De Petter 2, Cabezas 0, Kanda Boko 14, A. Kaminski 5, De Almeida 3, Kiranranganya 0, Ngabo 0, Ilongo 27.

CASTORS BRAINE: Dombret 9, Bonacorsi 5, S. Kaminski 14, Fontaine 6, Vancabeke 2, Tchatchou 7, Farricelli 7, Szylkrot 12, Bellemans 10, Depaepe 0, Schwartz 17.

Dans ce derby très disputé, les Brainois ont su faire la différence dans le second quart temps et pousser le marquoir en leur faveur à 29-48 à la mi-temps.

Après la pause, le trio Zappula, Kanda-Boko et Makadi a travaillé pour essayer de ramener le BCGL (49-65 à la 30e). Christian Ilongo a ensuite fait le forcing, avec une certaine réussite, mais du côté brainois, on a su conserver son calme pour gérer la fin de match et ainsi signer un 25e succès d’affilée.

Vendredi, Castors Braine accueillera Mons Hainaut, son dauphin en phase classique, pour un match qui aura tout d’une finale de play-off.

Dimanche prochain, le BCGL tirera sa révérence en régionale avec un dernier match au BBC Brainois.

On notera qu’Adrien Kaminski quitte le BCGL et retourne à Nivelles pour le prochain championnat. On s’attend à d’autres mutations du côté du BCGL, qui a décidé de redescendre en provinciale, dans la prochaine quinzaine.