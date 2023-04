Des sportifs au grand cœur pour le Télévie

Il contacte alors RTL qui centralise l’événement "mais les pistes qu’ils m’ont données à l’époque ne me convenaient pas. Je voulais faire autre chose que vendre des gadgets ou organiser un repas spaghetti."

Il veut voir les choses en grand et décide d’organiser un premier tournoi de tennis au profit du Télévie en invitant des personnalités. "L’idée était de faire payer les gens 5 € pour assister aux rencontres."

Malheureusement, la météo lui joue des tours. "Le tournoi était prévu au Waterloo tennis en novembre 2005 mais une tempête et la neige ont endommagé les installations du club la nuit précédente et j’ai dû annuler le tournoi. On a remis ça au mois de mars mais ce ne fut pas plus facile. Les gens ne se sont pas déplacés et on a récolté péniblement 1 000 €."

Mais il en fallait plus pour le décourager. Alain Allan remet le couvert l’année suivante, cette fois à l’Argayon, "bien aidé par Xavier Daufresne qui s’est investi énormément dans le projet."

Le montant des gains se chiffre cette fois à 7 000 €. La machine est lancée, les personnalités sont de plus en plus nombreuses à adhérer au projet, et un tas d’autres manifestations (rallye, jogging, karting, golf, poker…) vont venir compléter le programme au fil des années.

Un chèque de 74 203 €

Ces derniers mois, Alain Allan et toute son équipe ont organisé cinq événements: un tournoi de tennis à Waterloo qui a permis de récolter 43 593 €, un karting à Wavre (1 835 €), une première édition d’un tournoi de padel au club de Steve Darcis à Saint-Georges (10 960 €), un jogging dans la forêt de Soignes (2 595 €) et, pas plus tard que lundi dernier, un tournoi de golf au château de la Tournette à Nivelles (15 218 €). Montant total des gains: 74 203 € qui ont été remis lors de la soirée de clôture de samedi soir.

"Depuis le début de nos organisations pour le Télévie, nous avons récolté 950 000 €, se réjouit Alain Allan. On aurait bien aimé dépasser la barre du million d’euros mais ce sera pour l’année prochaine."

Et ce ne sont pas les idées qui manquent pour faire fructifier la recherche car si les activités de tennis, padel, jogging et karting seront à nouveau proposées, "j’aimerais aussi innover en organisant un tournoi de golf au… Maroc comme proposer un circuit en Harley-Davidson. J’aime bien changer de milieu et varier les activités."

Toutes les infos sur les organisations pour le Télévie sont disponibles sur le site: www.challengeallansport.be