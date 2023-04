D3A ACFF: Braine-Jodoigne sera décisif en vue du maintien !

Le RCS Brainois s’étant imposé 0-1 à Gosselies dès samedi soir, Jodoigne se devait de battre Monceau pour assurer son maintien. C’est le contraire qui s’est produit. Battus 3-5, pendant que Couvin allait chercher les trois points au Léo, les Canaris ont réalisé la mauvaise opération du week-end. Jodoigne est toujours douzième mais Couvin – l’actuel barragiste – est revenu à sa hauteur et les deux équipes ne comptent plus qu’un point d’avance sur Tertre, pour le moment descendant. Autant dire que le prochain déplacement à Braine – qui ne compte qu’un point de plus – sera décisif pour les deux formations.