Quarts temps: 16-11, 18-24, 11-22, 16-6.

WATERLOO: A. D’Hose 17, Vancampenhout 5, Maeter 5, Delbrassinne 23, R. D’Hose 0, Kabangu 0, Carême 4, Busselen 8.

Sans Schick et Vlaeminck, c’est à huit que les Waterlootois ont pris trois points hyper importants en s’imposant par le plus petit écart.

Ce court succès permet à Waterloo de revenir à la hauteur de Cointe au classement et ainsi de profiter de son average positif pour s’emparer de la seconde place du classement qui donne l’avantage du terrain à Waterloo pour les play-off à venir. Il faudra toutefois confirmer ce succès la semaine prochaine contre Esneux United pour s’assurer de cet avantage.

Cointe avait pris le meilleur départ dans cette rencontre (16-11). Waterloo trouva ensuite des solutions offensives en s’appuyant sur une solide défense pour combler le retard et émerger à 34-35 à la mi-temps. Le retour des vestiaires des Waterlootois fut tout simplement exceptionnel. Les visiteurs ont continué de bien alimenter le marquoir en fermant en même temps leur raquette. Waterloo prenait ainsi un écart significatif avant d’aborder le dernier quart (45-57 à la 30e).

"Au vu du déroulement du match, c’est mérité"

Mais rien n’était dit car Waterloo restait muet et Cointe s’appuyait sur Thibaut Boxus pour revenir au score. Finalement, dans les dernières secondes, après deux lancers convertis par Boxus, le ballon a roulé in extremis en faveur de Waterloo. "Un week-end n’est pas l’autre, relève Sébastien Dufour, le coach de Waterloo. Nous avons presque vécu le même scénario de match que la semaine passée. Nous avons encore connu une grosse panne offensive dans le dernier quart temps. Mais cette fois, la pièce est tombée de notre côté. Au vu du déroulement du match, c’est vraiment mérité. Au premier quart, la réussite nous a boudés. Dans le dernier quart, à cause du manque de rotations, j’ai bien senti que mon équipe était à court de carburant. Mais mes joueurs ont fait preuve d’une grande solidarité et se sont serré les coudes. Au final, je suis très fier de leur prestation. Ils ont développé un très beau niveau de basket dans les second et troisième quarts, tant en défense qu’en attaque. Rien que pour cela, ils méritent leur victoire."

On notera que, Ciney a battu Belleflamme (86-63) et Loyers a été battu par Kain (69-77). Loyers n’entre donc plus en ordre utile pour prendre part aux play-off. Du coup, à ce stade, Belleflamme serait le premier adversaire des Waterlootois en demi-finale des play-off.