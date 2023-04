Braine bousculé par une équipe de Malines impressionnante : "Il n’y a pas photo"

Les Brainoises – sans Toch Sarr – n’ont pas démérité même si elles ont connu un premier quart temps trop timoré (0-7, 4-14, 11-22), mais samedi soir, Malines étaient deux crans au-dessus. "La logique est respectée, il n’y a pas photo, devait reconnaître sportivement le coach brainois à l’issue du duel. On a essayé de tenir le plus qu’on pouvait, malheureusement, on n’a rien su faire. C’est dur de dire cela. Je préférais sortir d’une défaite en EuroCup où je me disais qu’on pouvait gagner si on avait fait certaines choses en plus. Ici, je suis quelque peu dépourvu parce que je ne peux pas régler le niveau individuel de mes joueuses en deux jours."

Un constat dur mais ô combien réaliste au vu du déroulement de la rencontre. Les Malinoises ont dominé dans tous les compartiments du jeu que ce soit physiquement, dans l’adresse ou dans l’intensité. "On n’a jamais réussi à les mettre en danger, poursuivait le coach Dusart. Malines possède un cinq de base talentueux avec cinq scoreuses. C’est toute la différence avec mon équipe à qui je ne peux pas reprocher grand-chose, si ce n’est de ne pas avoir démarré le match le couteau entre les dents. Mes joueuses se sont mis une pression inutile."

Braine est pourtant revenu à 2 points

Uro-Nilie est allée au combat contre Morisson, les meneuses Tadic et Leblon ont tenté de dynamiser le jeu, Lelik a rentré des paniers à distance qui ont relancé des Brainoises qui ont aussi su se montrer agressives en défense. Braine a réussi à prendre de vitesse Malines sur plusieurs actions. Mais même si Braine est revenu à 2 points (35-37) au retour des vestiaires, il n’a jamais donné l’impression d’avoir les armes pour bousculer les championnes de Belgique en titre. "Je reste positif pour la deuxième manche, mais il faudra qu’en deux jours mes joueuses deviennent aussi fortes que celles de Malines. On va travailler sur la vidéo, on va travailler sur les erreurs qu’on a faites et on va essayer de leur mettre le doute dès l’entame du match en jouant avec plus d’inconscience parce qu’on n’a plus rien à perdre."

La tâche s’annonce très compliquée pour les Brainoises, d’autant que Malines est bien décidé à finir les hostilités ce mercredi. Rappelons que le titre se joue en deux manches gagnantes. "On va être motivé à 200% pour ce match", prévient d’ailleurs Lisa Berkani, la meneuse malinoise, auteur d’une excellente prestation.

Braine ne pourra donc pas compter sur un relâchement des troupes d’Arvid Diels. D’autant que si l’on en croit la Française, Malines va encore corriger certains points: "On a été devant pendant quarante minutes et on a dominé physiquement, mais on a aussi connu des hauts et des bas qu’on doit maîtriser. On n’a pas non plus eu trop d’adresse à l’extérieur à part sur la fin du match. J’espère qu’on va retrouver cette adresse mercredi à domicile."

Voilà qui promet…