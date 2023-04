Tour final P3D: Huppaye et mélin auront l'avantage de jouer à domicile contre Mont-Saint-Guibert et Ronvau

Cela dit, les Guibertins doivent se méfier d’un déplacement sur la surface en herbe d’Huppaye. "On redoutait plus de jouer Mélin chez lui mais ce ne sera pas une partie de plaisir car Huppaye est une équipe qui va au charbon, qui met de l’impact physique et qui va nous attendre avec le couteau entre les dents, prévient Gaël Vanderbrugge (T1). Je me souviens d’un match de championnat fort compliqué chez eux. Il faudra donc être présent dès le début, mais je suis confiant car on commence à récupérer un noyau complet."

Les Huppaytois tenteront de faire mentir l’adage jamais deux sans trois. "Ce n’était pas le meilleur tirage car avec Walhain, c’est la seule équipe contre laquelle on n’a pas pris de point cette saison, analyse Marc Warnant (T1). Il n’y avait pas eu de discussion dans ces deux lourdes défaites (1-3 et 6-2) mais ce tour final est un beau petit challenge car on veut se montrer à nous-mêmes qu’on est capable de rivaliser et on fera tout ce qu’on peut pour les ennuyer."

De son côté, Mélin évoluera à domicile contre Ronvau. "C’est gai pour un petit club de village d’avoir une belle affiche du tout final, signale Benoit Lamine (T1). Je préfère commencer par eux que par Mont-St-Guibert mais malgré nos deux succès 2-0 en championnat, on n’avait pas eu si facile. J’ai joué avec Jean Paul qui fait du bon travail depuis qu’il a repris une équipe possédant des joueurs de qualité. Je m’attends à un match fermé où celui qui marquera en premier prendra option."

Les Chaumontois n’ont rien à perdre et abordent ce tour final sans pression. "Mélin est une équipe de qualité qui est aussi la plus en forme du deuxième tour puisqu’elle n’a perdu aucun match. Elle aura l’avantage du terrain et de son public mais toutes les séries sont faites pour s’arrêter et il n’y a finalement pas de bon ou de mauvais tirage quand on est dans le groupe de tête", indique Jean Paul Dos Santos (T1).

Provinciale 3B

Waterloo B et Ittre sont confiants

Battu dimanche dernier, Ittre restait sur une série de 17 matches sans défaite. Le dernier revers remontait au 22 octobre à Olympic Anderlecht là où l’équipe de Gaëtan Sempoux entame son tour final. "On avait aussi perdu là-bas la saison dernière et on a concédé un nul chez nous, rappelle le T1. Mais, on est dans une meilleure dynamique et on y va pour la gagne. C’est juste dommage de jouer tout en déplacement si on va au bout. Malgré un noyau serré, on est prêt physiquement car on sort deux amicaux contre des P2 et d’une top préparation à Etterbeek dans un match avec beaucoup d’intensité."

Waterloo B vise aussi la qualification face à un adversaire qu’il avait largement dominé en championnat (0-5 et 4-1). "On part assez confiant car on a vécu des moments difficiles mais on y est, les joueurs ne veulent rien lâcher et sont prêts à le démontrer peu importe l’adversaire, avance José Ngoyi (T1). Mais ne nous sous-estimons pas Ganshoren B qui est une belle équipe avec quelques éléments doués techniquement."