N2B Messieurs: La deuxième place serait une belle surprise

Audry Frankart conduira toujours l’équipe guibertine la saison prochaine: "J’ai annoncé aux joueurs que je voulais faire mieux la saison prochaine que cette saison. Vu sous cet angle, les joueurs n’ont pas intérêt à terminer cette saison le plus haut possible. Toutefois, nous avons été battus deux fois contre les deux premiers, Haacht et Lint. Notre troisième place est logique. L’objectif est de nous limiter à ces quatre défaites." Pour ce faire, Guibertin devra s’imposer ce samedi soir à Genk.: "À l’aller, nous avions gagné 3-1 mais seulement 26-24 au premier set. C’était donc assez serré. Genk a un bon opposite et de bons centraux. Il faudra être solide pour s’imposer."