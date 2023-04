N2 Dames: Il y aura bien un barrage pour les deuxièmes, Limal/Ottignies concerné

Simone Dalne et Constance Hinck à Milan

On attendait ce barrage face à Torhout le dernier week-end d’avril. Mais, Torhout disputera la finale de la Coupe interfédérale le 29 avril à Nivelles. Il n’était donc pas possible de jouer le barrage le même week-end. Simone Dalne et Constance Hinck s’étaient engagées avec l’équipe universitaire de l’UCL Louvain pour un tournoi à Milan le premier week-end de mai. Elles ne seront pas présentes pour le barrage.

Jusqu’ici, rien ne prédit que ce barrage débouchera sur une montée. Kalmthout, qui a déclaré forfait pour les play-down en ligue A, devrait reprendre la compétition en nationale 1. "Nous ne savons effectivement pas s’il y aura un montant supplémentaire. Nous devons gagner le barrage, nous verrons ensuite ce qui se passera", signale encore Harry Mabille.

En. attendant, les Limaloises ont encore un devoir à remplir en championnat. Elles se déplacent à Chaumont dimanche (14 h). Une rencontre au cours de laquelle il ne peut plus rien arriver à l’équipe de Jérôme Spenders. "Nous nous rendons à Chaumont sans trop de pression. Nous devons maintenant garder le rythme jusqu’au 7 mai tout en accordant un peu de repos aux joueuses qui ont beaucoup joué jusqu’ici. J’aimerais pouvoir faire tourner l’équipe dimanche à Chaumont", signale Jérôme Spenders.