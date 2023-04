Ancien champion de Belgique, illustre pilote voici une trentaine d’années, Sébastien Imberechts veut partager son expérience et dispenser son savoir pour la nouvelle génération. "Souvent, en Belgique, c’est compliqué de mettre une équipe sur pied. Il faut du matériel au top et des aides pour y parvenir. Ma volonté était de mettre des vélos compétitifs, ici en l’occurrence des Orbea Rallon R 6 entièrement préparés dans les ateliers de Audise Bicycles à Chaumont-Gistoux, grâce à Marco, le mécano et moi-même pour que les gars puissent performer sur les courses et donc attaquer les Coupes de France, de Belgique et du Monde ! Le but est d’avoir une structure la plus professionnelle possible avec un encadrement optimal tant à l’entraînement que lors des courses."

Jusqu’ici, le team était destiné au fiston, Audran. "Nous étions sur une idée de club mais c’est très complexe à gérer en plus d’un team pro. On a donc opté avec un partenariat avec un club du coin, et de mon côté, je me focalise sur le team pro qu’on développe avec des talents. 2023 sera donc l’année d’une véritable équipe enduro."

"On propose aux jeunes de belles machines. Ils sont conscients qu’ils ont mieux que des structures pros étrangères."

Audise Belgium Enduro Team peut compter sur Sébastien Imberechts qui bénéficie d’une grosse expérience avec l’équipe nationale et les Coupes du monde. "C’est une belle structure, où j’engage des moyens importants même si cela reste de petits moyens par rapport à tout ce que l’on devrait faire avec ces talents. On leur propose de belles machines, les jeunes sont d’ailleurs conscients qu’ils ont mieux que des structures pros étrangères."

Les attentes ? "Audran sera le plus jeune dans sa catégorie 17-21 en Coupe du monde. Mais ce ne sera pas en mode découverte pour autant. Geraud a gagné la coupe de France en junior l’an passé. Il change de catégorie et on va se battre contre les équipes et pilotes dont c’est le métier, alors que nous sommes avec des jeunes étudiants qui font des études et parfois même bossent après les cours. On visera les titres au niveau national et les meilleures places à l’étranger. Dimanche à Chaudfontaine, la première en Belgique, où j’ai gagné deux fois dont un titre national, on aura un team motivé."