La saga n’est pas terminée à la fédération

Ils sont nombreux à dénoncer l’inertie de la fédération. "Depuis trente ans, la discipline décline, sans réforme digne de ce nom, si ce n’est le passage de 15 à 13 jeux initié par Léo Bauters. Plutôt que se regrouper pour s’attaquer à l’enfant malade, les dirigeants se déchirent. On en a eu l’illustration lorsque le président fédéral de l’époque, Valentin Ergot, a voulu imposer un point lors de l’assemblée de la Fédération des Jeux de Paume Wallonie/Bruxelles du 14 mars dernier. Les dirigeants de la FJPWB n’ont pas voulu en discuter, estimant la démarche cavalière et non statutaire. Si l’on peut contester la manière avec laquelle Valentin Ergot s’est manifesté, on peut aussi reconnaître que les idées avancées étaient pertinentes, à savoir qu’actuellement, il y a 101 dirigeants dans les différents comités pour 103 clubs, qu’il faudrait entre autres travailler sur la cinétique du gant pour qu’il ne soit plus un élément propulseur ou encore travailler sur la balle."