Gravel et route ce dimanche aux Cyclo Nivellois

Le club Cyclo Nivellois organisera son traditionnel brevet avec une randonnée route et une autre axée Gravel. Quatre parcours sont proposés, peu importe la discipline. "Le grand parcours sur route s’en ira jusqu’à la citadelle de Namur, indique le responsable des parcours, François Philippe. Les participants auront le choix entre 45, 80, 115 et 135 km. Quant au Gravel, on part sur des distances de 40, 55, 75 et 90 km. Là, les cyclistes profiteront du Bois de Hal et de la Forêt de Soignes."