D2 ACFF: Aux Tubiziens à faire leur travail sur le terrain

Les choses sont simples à quatre journées de la fin du championnat. La RUTB devra terminer devant Namur au classement, qui à ce jour, reste le seul concurrent des Blanc et Or, ainsi que le seul autre club de la série à avoir obtenu sa licence pour l’échelon supérieur. Un duel à distance entre les deux formations donc qui débutera ce dimanche après-midi, du côté de Solières pour les Brabançons, pendant que les Namurois se déplaceront chez le leader Warnant. Si sur papier, le déplacement de la RUTB semble plus abordable, précisons que Solières joue encore le maintien et a lancé la chasse aux points pour tenter de survivre en D2, ce qui laisse à penser que ce déplacement en région liégeoise ressemble à un match piège, dans lequel il faudra rester focalisé sur les trois points, sans penser à l’enjeu final, comme le précise le coach de la RUTB Mohamed Bouhmidi: "L’objectif est clair, on veut aller chercher cette place en D1. Maintenant on le sait, on peut, au sein de cette série, très vite se retrouver 3e, comme 8e. C’est très serré et chaque équipe, on l’a vu, peut battre tout le monde. C’est un déplacement compliqué qui nous attend, mais on en est conscient, on fera donc ce qu’il faut pour nous donner le plus de chances possible de ramener trois points, face à une équipe qui ne lâchera rien. Si on joue comme les deux dernières semaines, on s’en sortira bien."

Si les Tubiziens restent sur deux belles victoires, obtenues sur le terrain de Binche (nldr: victoire 2-3) et le week-end dernier contre Verlaine (nldr: 3-0), tous les feux sont au vert pour aller décrocher un 12/12, qui serait sans aucun doute, synonyme de montée. "Je l’ai dit au groupe cette semaine. S’ils gagnent les quatre prochains matchs, nous serons en D1 amateur c’est certain, j’en suis convaincu. Mais il faut encore le faire. Aucune des quatre équipes ne nous fera de cadeau en cette fin de saison, on devra la mériter cette montée."

Denayer, Michel, Van Gessel et Piret sont blessés.

Le noyau: De Bie, Debauque, Taroli, Tepe, Lkoutbi, Leite, Giusto, Pierret, Van Onsem, Delhaye, Patris, Migliore, Leite, Velasco, Garlito, El Omari, Ouhaouo, Bendriss, Aarab.