Un avenir très incertain en régionale 2 pour Nivelles

Après un généreux 26-13 dans le premier quart, Nivelles ajoutait un 20-11 dans le second pour faire 46-24 à la pause. Le troisième quart était dans la même veine (69-34) et suffisant pour que Nivelles signe son huitième succès de la saison. "Je suis très fier de la mentalité affichée par mes joueurs. Pour le groupe, c’est une grande victoire, et nous sommes heureux parce que nous sommes peut-être sauvés…"

En fait non, malgré 8 victoires qui mathématiquement devraient être suffisantes, le maintien de Nivelles est en balance. Il pourrait bien se jouer sur tapis vert… Tout dépendra de ce qui se passera aux étages supérieurs car s’il y a plus de deux descendants, Nivelles sera condamné.

Sans plus de confirmation à ce stade, tout dépendra des éventuelles équipes qui arrêteraient ou fusionneraient au niveau national (TDM1 et TDM2) et aussi en R1. Mais y aura-t-il descente ou non, de l’équipe B du Spirou Charleroi ? Sportivement, cette équipe ne mérite pas de rester en TDM1 mais pourrait encore hériter d’une wild card de complaisance pour camper en TDM1. On sait que dans la série de Nivelles, Genappe scratche son équipe et file son matricule à Uccle Europe. Pour autant que ce soit accepté par la fédération, cela ne changerait rien au nombre d’équipes de la série mais si ce n’est pas le cas…

C’est donc dans l’incertitude la plus complète que ce vendredi, les Nivellois se déplacent à Mons Hainaut le second du classement. L’opposition sera différente de celle de dimanche. Nivelles, sauf miracle, ne devrait pas revenir avec les trois points. Bref, pour leur avant dernier match de la saison, les Nivellois doivent savourer car leur avenir est pour le moment très ombragé.