Tubize s’est déjà rassuré pour son maintien en D1 LFH

L’équipe a abordé ces play-down avec le bon état d’esprit comme en témoigne ce troisième succès en autant de sorties. "Malgré les vacances de Pâques pour les étudiants qui nous été un peu préjudiciables et qui nous ont empêché de gagner plus facilement à l’Entente du Centre, le noyau tient la route et tout le monde est à sa place."

En raison de la relégation d’Amay en D2, il y aura deux descendants de D1 LFH vers la Promotion mais Tubize ne doit pas plus trop s’en inquiéter vu ses premiers résultats. "On est toujours deuxième et avec huit points d’avance sur l’avant-dernier, on regarde plutôt vers le haut. Mont-sur-Marchienne et l’Entente du Centre devraient être les deux relégués dans notre série. Car il nous reste cinq matches à disputer et en sachant que ces deux formations doivent encore se rencontrer à deux reprises, il n’y aura pas de souci sauf cataclysme."

Match au sommet, ce samedi, entre les deux leaders invaincus. "On a été battu deux fois par Eupen en championnat et on a envie de montrer qu’on aurait eu notre place en play-off d’autant qu’on pourra compter sur le retour de nos Français. On ne veut pas se contenter de terminer la saison en roues libres et j’en profiterai certainement pour intégrer deux ou trois jeunes d’ici début juin."

Par ailleurs, le HSC Tubize organisera son traditionnel tournoi des quatre ballons le samedi 24 juin.