TDM2: Nivelles sera dos au mur à Geel

Sur papier, Nivelles est favori. Mais Geel joue sa tête dans la série et est à la lutte avec le RPC Anderlecht. "Après ce long arrêt, ce ne sera pas évident de retrouver le rythme. Certes Nous avons maintenu les joueurs occupés et nous avons mis un programme de mise à niveau physique avec aussi un amical contre la TDM1 de Spirou Charleroi. Ce fut profitable, mais un amical dans l’intensité, ce n’est pas pareil qu’un match de championnat. Or, Geel a mis son calendrier de matches à jour et a pu conserver le rythme de la compétition. Geel aura donc un petit avantage sur nous."

Les Nivellois ne seront pas au complet et devront se passer des services de leur capitaine Vincent Renard qui, en plus de son élongation à la cuisse, connaît quelques soucis avec ses sinus. Phivos Livaditis salue le retour de Remy Loubières dont l’entorse de la cheville qui l’a privé du match à Belgrade n’est plus qu’un mauvais souvenir.

Par ailleurs, tandis que les play-off ont commencé en TDM, Nivelles est toujours sans nouvelle concernant sa demande de licence pour pouvoir le cas échéant accéder à ce niveau de la compétition, pour autant qu’il y ait trois montants.