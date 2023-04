R1 Messieurs: Waterloo à Cointe pour bien se placer dans l'optique des play-off

Ce samedi soir, à 19h, les Waterlootois seront à Cointe. Au match aller, les Waterlootois s’étaient imposés 57-54. Et puis, les deux équipes s’étaient retrouvées en demi-finale de la Coupe AWBB, avec un nouveau succès des Waterlootois (79-64). "Cointe compte dans ses rangs des joueurs d’expérience. Certains ont joué en D1 ou D2. Cette équipe possède un trio qu’on ne présente plus avec Raphaël Allemand à la mène, Thibaut Boxus sur l’aile et Robin Malpas en dessous, avait détaillé à l’époque Sébastien Dufour. Ce sont les points forts de cette équipe, avec d’autres joueurs autour qui sont chacun dans un rôle précis et qui font qu’aujourd’hui, Cointe est une des grosses cylindrées de la régionale 1." Cointe est actuellement deuxième du classement, juste devant Waterloo, avec une victoire d’avance.