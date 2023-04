R1 Dames: Long déplacement en Gaume pour Ottignies

Malheureusement, le titre de champion sera attribué au sortir des play-off auxquels les leaders de la division ne prendront pas part. "Nous ne souhaitions pas monter en TDW, confirme Olivier Mulaba. Nous aurions bien participé aux play-off pour aller au bout de notre effort, surtout que cette saison, ce seront des play-off pour le titre et non pour la montée, mais au vu du nombre d’absents à cette période (dans le groupe, mais aussi chez nos bénévoles), nous avons préféré décliner. Nous aborderons notre match à la Rulles comme tous les autres, avec sérieux et envie de gagner, sans se soucier de titres ou autres. Au premier tour, lors de notre affrontement, nous avons eu affaire à une équipe en surrégime, qui avait accumulé beaucoup de fatigue. Je pense que ce samedi, elles seront plus difficiles à gérer. Nous aurons un long déplacement dans les jambes, et elles ont bien progressé, comme on pu le démontrer leurs dernières courtes défaites et leur victoire contre Boninne. C’est une belle équipe de jeunes qui évoluent au fur et à mesure de la saison, il faudra donc bien les respecter."