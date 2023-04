Nolan, à la conquête de l’Europe, avant les JO ?

Depuis l’âge de 4 ans, le Perwézien Nolan Delongueville pratique l’escalade, initié par son papa. "J’ai débuté avec un stage à Entre Ciel et Terre à Louvain-la-Neuve. Vers 8-9 ans, mon coach Didier Mottart m’a proposé de rejoindre son équipe. Depuis j’évolue bien et l’an dernier, j’ai été appelé en équipe nationale pour disputer deux coupes d’Europe de bloc (France et Portugal) et une de voie (Autriche). Cette saison, je suis à nouveau sélectionné. Ce week-end, je retourne au Portugal pour la coupe d’Europe sur un site que j’ai bien aimé. Puis, le week-end prochain, je serai en Lituanie."