La Pi’Run est un événement sportif, familial, convivial et qui se veut le plus respectueux possible de notre planète. Il est organisé par les pionniers de la 914 de Jodoigne pour récolter des fonds en vue de leur camp en Croatie. Le parcours plutôt typé trail propose 6 (11 h 30) ou 12 km (11 h) à effectuer en marche (entre 9 et 17 h) ou en trail.