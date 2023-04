Après avoir réalisé pas mal de transferts intéressants, Ophain était encore à la recherche d’un gardien de but. Il l’a trouvé en signant Kevin Hannon, titulaire cette saison en P1 à Genappe et que l’on a connu par le passé du côté de Grez-Doiceau. Un renfort de choix pour Romuald Lecocq et son équipe !