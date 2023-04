Genappe - Braine: une saison aux antipodes

Un total de 24/24, une première place impressionnante de régularité et un statut d’épouvantail de la série: l’image ne plaira pas à Gianni Maren qui n’a eu de cesse de rappeler à l’humilité ses gars et de murmurer à ses solistes cette bonne vieille métaphore musicale: c’est à la fin du bal qu’on paye les musiciens. Autrement écrit, la saison brainoise ne sera réussie qu’en cas de victoire en play-off et de montée en Régionale 1.

Bien équilibrée avec de bonnes rotations, du danger et de l’athléticité à tous les postes, un idéal collectif partagé par tous ses membres et un coach fédérateur, la formation brainoise est montée dans les tours. Elle a parfois été bousculée (à Nivelles, à Aubel, à Gembloux, à Maffle) mais son esprit de corps – matérialisé par une grosse défense, la plus imperméable de la R2A – lui a permis d’émerger à chaque fois. Les absences et les blessés ont chaque fois pu être compensés. À domicile, la forteresse brainoise est apparue encore plus infranchissable. Il n’est dès lors pas étonnant de constater que la seule défaite cette saison des Castors a été enregistrée à Cointe, une R1, en Coupe AWBB.

Pour sa part, malgré un gros recrutement à l’inter-saison, Genappe avait joué la carte de la discrétion. Le coach Mulaba voulait prendre match par match et ne considérait pas son équipe parmi les favorites. Genappe a soufflé le chaud (cinq victoires d’affilée en novembre) mais aussi le froid avec une élimination peu glorieuse de la Coupe AWBB (par une équipe provinciale namuroise), un hiver compliqué en déplacement (1/5) et des blessures à répétition. Ce schéma irrégulier aura eu raison d’Olivier Mulaba qui remettait sa démission début mars.

Une mauvaise nouvelle qui était accompagnée un mois plus tard d’une autre: l’arrêt du BCGL en R2 avec le rachat de son matricule par Uccle Europe. La démission du directeur technique Jonathan Vanderlinck et le coût engendré par une saison en R2 (25 000 €) auront également porté un coup au projet sportif genappien, qui redémarrera de provinciale. Il faut s’attendre à du mouvement au niveau du comité du BCGL avec notamment la démission attendue du président Preud’Homme.