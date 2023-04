D2 ACFF: Face à Seraing B, Rebecq veut soigner sa copie

Une victoire qui permettrait de surcroît de donner encore un peu plus de bonne humeur, de sérénité et de positivisme dans une période cruciale que vivent actuellement l’ensemble des clubs, et le travail en coulisses pour tenter de prolonger les joueurs du noyau, mais aussi de convaincre de nouvelles recrues de s’engager pour la saison à venir. "Quand tout va bien sur le terrain et que le sportif suit, on sait que les discussions sont plus agréables et plus faciles à mener. On a la chance d’être dans une bonne dynamique, il faut l’exploiter pleinement."

Devel et Demolie sont toujours absents, Vandermeulen est suspendu.

Le noyau: Vervondel, Bovy, Kouame, Depotbecker, Cordaro, Bova, Camargo, Bagayoko, Contino, Henri, Piret, Lufimbu, Delsanne, Bailly, Henri.