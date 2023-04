Challenge du BW: Le jogging des Boignées ne change pas une formule gagnante

Christian Scarniet et son équipe proposent deux tracés de 5,5 et 12 kilomètres. "Comme chaque fois, nous organisons ce week-end nos portes ouvertes, et donc dans ce cadre, le jogging est organisé afin de faire vivre l’ASBL L’Atout qui est l’ASBL de l’IPPJ de Wauthier-Braine et qui sert à améliorer l’ordinaire des mineurs lors d’activités extérieures. On en profite donc pour montrer les diverses réalisations de ces jeunes dits difficiles, notamment les plants de fleurs qu’ils ont bichonnés durant des mois et que les personnes présentes pourront acheter afin de les replanter, le jus de pommes qu’ils ont pressé…"

C’est à 11h que les départs seront donnés. "Aucun changement pour le parcours qui est donc toujours vallonné au début et beaucoup plus facile dans la seconde. On a la chance d’avoir un terrain assez sablonneux qui fait que le tracé n’est pas vraiment boueux. On verra avec la météo, nous espérons pouvoir encore compter sur 500 participants, comme les années antérieures."

Sur place, vestiaires et consignes sont prévus pour les participants sans oublier une petite restauration.

Il est possible de se pré-inscrire en ligne via Goaltiming jusqu’à samedi soir.

L’adresse du jour: rue des Boignées 13 à Wauthier-Braine.