Tour final de P3D: Quatre équipes restées sur le carreau

Ils méritaient d’y aller

Cinquième, Wavre-Limal B ne peut prendre part au tour final puisque son équipe première est en P2. "On pouvait faire mieux au niveau des chiffres mais la perte de Dresse et Pelmsaekers partis aider la P2 à se sauver nous a coûté des points, analyse Mohamed Riani (T1). Même si on connaît les règles, c’est la deuxième fois qu’on est privé de tour final. Sinon, c’est gai de travailler avec cette bande de copains et on devrait repartir sur les mêmes bases pour amener des jeunes vers le haut."

Ils devaient y aller

Il manquait un succès à Perwez B pour aller au tour final. Il n’en est finalement rien. "On avait les capacités pour y aller, assure Didier Liroux (T1). Mais contrairement aux autres équipes qui se sont battues pour y arriver, mon groupe ne le méritait pas car il n’a pas fourni les efforts nécessaires pour s’entraîner. Et notre niveau a effectivement baissé après une heure contre Limal. Il ne faut pas que ce soit rebelote l’année prochaine !"

Ils auraient dû y aller

Bye lors de la dernière journée, Beauvechain loupe le tour final à la différence de buts (-6) par rapport à Ronvau. "Ce fut les montagnes russes ! On a livré un super-bon premier tour en étant longtemps deuxième, puis les absences nous ont fait du tort, et la défaite contre Mélin fut le tournant car on s’est relâché, indique Jabran Albahtouri (T1). Finalement, on rate le coche de peu mais comme chaque année, on essayera de faire mieux."

Ils pouvaient y aller

Les jeunes gréziens n’auraient pas volé une participation au tour final. "Le bilan est positif dans la pratique du jeu, en partant de derrière et en faisant circuler le ballon. On est un peu déçu des points gâchés au premier tour en raison de la jeunesse mais on a bien évolué au second tour et on ne s’est plus laissé faire. Étant donné que toute l’équipe P1 s’en va, on ne sait pas s’il y aura encore une P3", glisse Nicolas Gilles (T1).