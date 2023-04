Rixensart B (deuxième) et La Hulpe B (sixième) ne pourront pas participer au tour final, au contraire du Crossing Schaerbeek B, Auderghem B, Saint-Michel B et du Stade Everois B.

Rixensart B (2e)

68 points sur 90

Le bilan: "Au sein d’une série très relevée et pour la première année en équipe première pour la plupart des jeunes joueurs ainsi que pour moi, terminer second représente une grande fierté. Les gars ont énormément progressé, la cohésion de groupe était excellente et quelques garçons sont même montés en P2", explique Lorenzo Richiusa (T1).

La suite: "Je reste T1 et l’appétit sera encore plus féroce pour faire encore mieux. Damoiseau (Bierges), Berger (Limal), Alves Ribeiro (Stéphanois B) et Reynders (Woluwe) ont signé pour la saison prochaine alors que quatre U19 intégreront le noyau."

La Hulpe B (6e)

53 points sur 90

Le bilan: "Il est ultra-positif et nous faisons même mieux que prévu car nous avons loupé de peu la qualification pour le tour final. Nous sommes à notre place au classement et nous avons rivalisé avec les ténors de la série", note Arnaud Lambert (T1).

La suite: "Le club souhaite poursuivre avec une P3 mais je ne serai plus le T1 car je deviens T2 de la P2 de Walhain. La composition du noyau ainsi que le staff est toujours en cours de réflexion. Pena Fernandez, Vanmeerbeeck, Dury et Deriez arrêtent alors que Lassarrade s’en va à Walhain."

Stéphanois B (10e)

45 points sur 90

Le bilan: "Nous ne terminons qu’à la dixième place et il y a quand même un goût de trop peu vu les qualités présentes dans le groupe. La gestion du noyau n’a pas toujours été évidente et avec davantage de motivation et d’investissement, nous aurions pu terminer plus haut dans le classement", argumente Thierry Bâton (T1).

La suite: "Le club voudrait continuer avec sa P3 même si la P2 venait à faire l’ascenseur. J’ai accepté la proposition de Rixensart pour devenir le T1 des U17 et je quitte donc Court-Saint-Étienne."

Walhain B (12e)

23 points sur 90

Le bilan: "Le pari est réussi puisqu’une nouvelle dynamique a su être enclenchée et que nous terminons finalement à une douzième place qui nous correspond bien. Nous avons pris des points là où il fallait les prendre et le bilan est globalement positif", lance Quentin Van Den Broeck (T1).

La suite: "C’est Stéphane Wille qui reprendra l’équipe la saison prochaine et le noyau se dessine doucement mais sûrement."

Bierges (14e)

20 points sur 90

Le bilan: "Il est mitigé car avec le groupe que nous avions cette saison, on aurait pu viser mieux au classement. Le bilan chiffré est tout de même meilleur que la saison dernière et cela dénote une certaine évolution. Le point négatif reste la présence aux entraînements ainsi que la disponibilité", justifie Sébastien Goossens (T1).

La suite: "On s’est surtout attelé ces dernières semaines à la construction d’un nouveau comité, il reste maintenant à reformer un noyau compétitif."

Huppaye B (15e)

12 points sur 90

Le bilan: "Il n’est clairement pas folichon car nous terminons avant-derniers et le résultat final est en dessous de mes objectifs initiaux. C’était ma première expérience en équipe fanion et j’en tire malgré tout des éléments positifs," lance le T1 Benjamin Danielswiez

La suite: "Le club n’alignera plus qu’une équipe première la saison prochaine. Duchene (Walhain), Hartmann (Jandrain), Dupeuble (Jandrain), Klompkes (Mont-Saint-André) et Monnet (SC Jodoigne) s’en vont."

Incourt B (16e)

1 point sur 87

Le bilan: "Au niveau comptable, il est forcément négatif mais personnellement, depuis que j’ai repris l’équipe, je trouve qu’il y a eu une réelle progression. Nous avons réussi à prendre un point et à ne plus encaisser autant de buts qu’au premier tour. L’hémorragie a été stoppée et une certaine ambiance est revenue donc il y a tout de même quelques éléments positifs", relate Jean-Luc Fergloute, le T1 incourtois.

La suite: "Le club a demandé une réponse aux joueurs pour ce dimanche et en fonction du nombre de garçons qui veulent continuer, Incourt B existera toujours la saison prochaine mais je ne serai plus le T1. Nous avons un dernier match ce week-end contre Boitsfort B et pourquoi ne pas termine r en beauté et prendre encore un point ?"