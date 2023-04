Lindstrom et Leblon confirmées pour la saison prochaine à Braine

Si le club de Braine n’a toujours pas voulu confirmer en vue de la prochaine saison les arrivées des trois Belgian Cats – Nastja Claessens, Ine Joris et Marie Vervaet, il vient par contre d’annoncer la reconduction de sa meneuse Emmeline Leblon et de l’Américaine Jessica Lindstrom. "Dans leur rôle respectif, Emmeline et Jessica font l’unanimité sur les parquets et auprès des supporters et sympathisants des Castors, a souligné le président Platieau. Nous les remercions pour la confiance qu’elles portent au projet Castors. Elles apporteront leur talent, leur énergie et leur esprit d’équipe à l’effectif de la saison prochaine."