Le 4/21 a coûté cher. "On était parti pour être dans le Top 5 et on s’est mis à rêver en étant troisième, fin janvier, analyse Alain Nzanza (T1). Mais avec les blessures, le noyau est devenu un peu trop jeune. Au final, on est content de la progression mais déçu de ne pas avoir accroché le tour final. Le but est de renforcer chaque ligne pour ne plus se noyer dans les matches à enjeu."

Nivelles B

Cédric Musette (T1) évoque un beau gâchis: "Quand on sait que le sixième va au tour final et qu’on n’est finalement pas très loin de Ganshoren qui ne nous a pas dominés le week-end dernier, je pense que le tour final était à notre portée. Le switch des joueurs en est la raison principale et c’est dommage pour un groupe qui s’est accroché malgré tout ce qui s’est passé cette saison."

Villers B

Le bilan est mitigé. "On pouvait prétendre à la première partie du tableau mais il n’y avait pas assez de régularité de la part de certains jeunes, note Frédéric Vandekerkhoven (T1). Le point positif dans le projet d’intégration en équipe première, c’est que quatre éléments ont fait le pas au second tour et j’espère que le club intégrera l’un ou l’autre jeune comme Martin Rastelli et Romain Syoen."

Ophain B

Michaël Ervier (T1) retient "l’éclosion de certains jeunes qui ont désormais une place primordiale dans l’équipe, des anciens comme Giltaire et J. Notaert devenus très importants dans la formation des jeunes, un groupe qui commence à se structurer et qui est resté soudé malgré les défaites. On va continuer dans la même dynamique et l’arrivée de Patrick Longfils apportera de l’expérience."

Braine-Waterloo

Une page se tourne. "On savait que ce serait dur et on a fait de bons résultats au complet mais ça n’a pas souvent été le cas, note Fabrice Deman (T1) qui est partant pour un projet intéressant. Au cours de ces années, je retiens de belles rencontres, une belle affiche contre le Crossing en Coupe du Brabant, et on a presque gagné une tranche la saison passée."

Les U19 du RCS Brainois prendront la relève.