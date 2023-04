Benoît Devuijst: "Il a bossé dur depuis un an et demi avec une mentalité exemplaire."

Mehdi Faitah: "Carré et droit en plus d’être un bon défenseur central ou n° 6."

Romain Vastesaeger: "Rien à dire si ce n’est qu’il faut parfois le remettre sur le droit chemin."

Alexandre Lalous: "Grosse saison, parfois impulsif mais se remet vite en question."

Karim Ibrahim: "C’est notre pépite, dommage qu’il ne s’entraîne pas assez."

Ludovic Veyt: "Encore très jeune, une bonne personne et un bon pied gauche."

Bilal Boujada: "Il a apporté son grain de folie, notre porte-bonheur car on ne perd jamais avec lui."

Amaury Goossens: "Techniquement, agréable à voir jouer."

Adil Charrite: "Sera un patron sur le terrain s’il continue à grandir."

Robby Vanden Berghe: "Performant dans un bon jour, un bon joueur sur et hors du terrain."

Angy Buttice: "Après sa blessure, il a fait son taf en marquant dans des moments importants."

Arno Vanden Berghe: "Deuxième tour compliqué, car bloqué par les coaches adverses, puis blessé."

Nordine Fares: "Notre terrain l’a handicapé, car il a fait la différence sur synthétique."

Nicolas Ysebaert: "Un tueur devant, fidèle à lui-même depuis trois ans, le club ne l’oubliera pas."

José Mota: "Un peu sous-estimé, c’est mon coup de cœur de cette fin de saison."

Valerio Decooman: "Des qualités mais doit grandir dans sa tête pour passer de joker à titulaire."

Gravino Tortolani: "Un peu sur la fin dans un jeune groupe mais a toujours répondu présent."

Damien Delahaye: "Préparation tardive mais devenu la force tranquille de l’équipe en défense."

Arielle Villagracia: "Le top derrière, on a bien fait d’aller le rechercher."

Les autres: "Diego Goeres et David Sanchez n’ont pas apporté assez en raison de blessures. Julien Paternostre a eu dur avec son boulot. Soucis de caractère pour Timothée Willems et Amine Mohammed qui n’ont pas fini la saison. Xavier Llado (réserve) nous a dépannés à deux reprises."

Six prolongations et deux arrivées

Après avoir annoncé la composition de son staff, Clabecq travaille sur le noyau qui défendra ses couleurs en P2. Ainsi, Mehdi Faitah, Arno et Robby Vanden Berghe, Ludovic Veyt, Damien Delahaye et Adil Charrite seront toujours Clabecquois la saison prochaine. Le club annonce aussi ses deux premiers renforts avec les arrivées du gardien Joris Danniau (Saintes) qui remplacera Benoît Devuijst (soucis au dos) et de l’attaquant Mathieu Canu (Ophain, retour).