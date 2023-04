Jodoigne B et Incourt: continuer à grandir

Du côté d’Incourt, "je trouve qu’on aurait mérité plus de points, avance Vincent Charlet (T1). Ce qui nous a plombé, c’est de ne jamais pouvoir aligner le même onze ni d’avoir la même assise défensive. Et c’est dur de revendiquer quelque chose avec une telle stat quand on encaisse trois buts par match. Mais, on a donné une meilleure image que l’année passée et les adversaires nous respectent davantage. Je ne sais pas encore si je continuerai à jouer ni à coacher mais je me focalise d’abord sur le groupe. Le but est de le faire progresser en gardant la même courbe de croissance, et on verra où on en est avec les recrues dans quelques semaines."