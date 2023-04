Finales universitaires: les Néerlandophones gardent la main en volley-ball

Les deux équipes de volley-ball néo-louvaniste, féminine et masculine, étaient qualifiées pour la finale. Les étudiantes rencontraient l’université de Gand. Parmi les volleylleuses "visitées", on retrouvait cinq filles de Chaumont et trois de Limal/Ottignies. Léa Lefebvre, la coach des Wolves, surnom donné aux équipes de l’UCLouvain, pouvait aussi compter sur Marine Calande de la ligue A de Charleroi. Les Néo-louvanistes n’étaient pas favorite face à Gand. Elles ont pourtant mené 2-0 (25-20, 25-18) avant de se faire remonter, puis dépasser (18-25, 22-25, 10-15) malgré plusieurs bonnes séries de services de Marine Calande. "Nous avons très bien débuté la rencontre mais nos adversaires ont ensuite élevé leur niveau de jeu et globalement, elles concluaient un peu plus vite que nous. Nous ne sommes pas déçues. La différence entre notre équipe et les néerlandophones est généralement beaucoup plus marquée. Cette fois, c’était assez équilibré. Nous perdons 2-3", indiquait Léa Lefebvre.

Déception chez les garçons

Les volleyeurs espéraient inverser la tendance et faire revenir le titre national chez les francophones face aux Anversois de Thomas More, équipe composée principalement de joueurs de Booischot et de Zoersel. "Nous alignons dix joueurs de Guibertin, de la N3 à la ligue A, Mathias Feijtel de Chaumont et trois autres", précise Joachim Delie, coach des garçons.

Les Néo-louvanistes se sont inclinés 0-3 (26-28, 21-25, 18-25). "Ce n’était pas ce à quoi on s’attendait. Nous avons mené le premier set jusqu’à 24-21 sans pouvoir conclure. La perte de ce set a cassé la dynamique. Cela a par contre eu l’effet inverse chez nos adversaires. À partir de là, nous avons été dominés", poursuit Joachim Delie qui est aussi joueur en N2 à Guibertin. "Il n’y a pas de hiérarchie entre le club et l’équipe universitaire. J’ai deux rôles différents. Cela fait neuf ans que je suis impliqué dans le projet de l’équipe universitaire. C’est aussi très important."