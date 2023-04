Deux Nivellois se la jouent 5h Paris s’éveille

Comment se prépare-t-on à une telle épreuve ? "Moi, j’ai de bonnes bases d’endurance. J’entretiens donc cela. C’est un peu comme les coureurs de marathon, on ne court pas 42 bornes avant la course. Ici, je multiplie les sorties de plus de 100 kilomètres, idéalement deux fois par semaine même si dans mon cas, c’était plutôt une seule fois. Il faut dire que l’on n’a pas vraiment été aidé avec la météo."

L’endurance est donc un effort qui convient bien à Philippe Moutteau qui a déjà réalisé une course en solo de 300 kilomètres en Belgique et une en France de 500 ! "Ici. Blanche, avec qui je roule souvent en VTT, avait l’envie de se tester sur ce genre d’épreuve. Avec Paris, son parcours à 2 500 mètres de D + pour 300 kilomètres, c’est une belle porte d’entrée ! Ce sera l’occasion de l’initier. Chacun s’est entraîné de son côté, sauf pour les longues sorties où nous roulions ensemble."

Cette compétition se déroulera sans intendance: il convient donc de penser à tout. "Ce sera de l’autonomie avec une base de vie sur le trajet mais aucune assistance extérieure. On s’arrêtera pour recharger les ravitaillements dans des supermarchés ou des boulangeries…"

Il faudra aussi affronter la météo. "En début de semaine, elle était parfaite. Là, cela se dégrade un peu. On espère arriver samedi après-midi, avant l’arrivée des orages annoncés en soirée sur cette région."

Chaque équipage démarre de minute en minute, dès 22 h 00. "Pour nous, ce sera 22 h 58. On vise 15 à 16 heures, sans prétention. Au niveau de l’éclairage, aucun souci. Par contre, ce qui nous inquiète, c’est le sommeil. Partir de nuit, OK. Mais comment être frais en partant à une heure où l’on va se coucher ? On arrivera sur Paris jeudi soir. On ira dormir tard, on se lèvera tôt, et on tentera de dormir l’après-midi de vendredi. Mais à mon avis, ce qui comptera le plus, ce sont les heures de sommeil des jours précédents."

300 kilomètres dans la région parisienne, à quoi s’attend le duo ? "Le départ est au domaine de Chantilly. On devrait ensuite traverser le centre de Paris vers 5 heures du matin, cela devrait être très sympa même si avec la circulation et les carrefours, ce sera moins rapide. Ensuite, direction l’Oise et le Vexin où l’on retrouve beaucoup de parcs régionaux."

Il conviendra au duo de rester ensemble tout au long du périple. "Les relais entre nous sont autorisés ! Mais pas le drafting avec d’autres concurrents."

Un beau défi avant, pour Philippe, les 300 kilomètres de "Nature is bike" à Angers, un gravel en deux fois 150 kilomètres avec un bivouac au milieu.