Damien Bouvier quitte Walhain pour Achel

La proposition est venue du club d’Achel. "Le club m’a proposé de le rejoindre pour évoluer en ligue A. J’ai longtemps hésité en raison des déplacements. Achel est situé dans le Limbourg, proche de la frontière hollandaise."

Damien Bouvier ne sera pas professionnel. Il garde son emploi au service informatique de la clinique Saint-Pierre d’Ottignies. "Achel est à 120 kilomètres de la clinique. Nous avons finalement trouvé un compromis. Il est convenu que je me rende à Louvain où Max Staples, joueur de l’équipe, habite. Nous ferons alors le déplacement jusqu’Achel ensemble. Je m’attends à un rythme de vie conséquent. J’aurai quatre entraînements plus le match."

À 27 ans, Damien Bouvier ne voulait pas manquer cette opportunité. "J’ai connu la ligue A de 2016 à 2018 en double affiliation avec Waremme. Si je restais un an de plus à Walhain, je n’aurais plus jamais eu cette chance. Selon moi, c’était cette saison ou plus jamais", conclut Damien Bouvier.