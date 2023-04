D1 : Les joueurs du ROC sont restés mobilisés

Le ROC Ottignies a clôturé la saison par une défaite frustrante à l’ASUB Waterloo (28-10). "On aurait pu et mérité de mener plus largement grâce à une excellente première mi-temps mais on a raté une grosse occasion d’inscrire un essai, et on s’est ensuite fait punir par un adversaire plus pragmatique avec l’appui du vent", analyse le coach et directeur sportif, Sébastien Guns, dont le quinze profite malgré tout de la défaite de Frameries pour rester huitième. "On est quand même content de la fin de saison où l’on n’a perdu qu’une fois sur les cinq derniers matches. Cette belle série entamée en mars, grâce à quelques retours qui nous ont apporté plus de profondeur, nous permet d’arracher le maintien sans devoir passer par ce match de barrage qui fait peur à tout le monde."